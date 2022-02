Pepa recusou abordagem do Santos

Fabián Bustos é o novo treinador do Santos, do Brasil, mas o escolhido poderia ter sido Pepa. Os responsáveis do 'Peixe' abordaram o timoneiro vitoriano antes de avançarem para a contratação do argentino, mas receberam um 'não'.A decisão de Pepa, confirmou Record, teve por base a vontade de dar continuidade ao projeto em curso no Minho.Esta, de resto, foi a segunda vez que o Santos tentou resgatar Pepa, ambas sem sucesso.