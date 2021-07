Pepa reserva espaço para a formação do V. Guimarães

A aposta na formação foi uma das facetas do perfil de Pepa que conduziu a SAD do V. Guimarães à sua contratação e o peso dessa expectativa já está a ter reflexos no desenho do plantel, com a decisão do treinador em incluir quatro produtos da casa nos trabalhos de pré-temporada do plantel profissional.

São eles o defesa Maga, lateral de 22 anos, os médios Händel e Gui, ambos de 20 anos, bem como o avançado Herculano, de apenas 17 anos. Quarteto com uma longa história nos diversos patamares de formação dos minhotos e com influência suficiente ao serviço da equipa B para merecer a oportunidade de mostrar serviço e poder dar o salto definitivamente já esta pré-época.