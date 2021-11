Pepa: «Sabemos que temos a capacidade de agredir a baliza adversária de forma constante»

O treinador do V. Guimarães, Pepa, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques para abordar o jogo com o Moreirense, da 11.ª jornada da Liga Bwin, que se realiza este sábado, pelas 20H30."A equipa está bem, está confiante, a saber exatamente aquilo que tem de fazer. Sabemos o que temos de melhorar, mas temos muito a capacidade de agredir a baliza adversária de forma constante. Queremos jogar subidos, sempre que possível a dominar o jogo. Sabemos da valia do Moreirense, por isso devemos ter muita atenção nos equilíbrios, às perdas de bola. Queremos ter muito volume ofensivo, ganhar bolas altas, isso é muito importante para o nosso jogo. Devemos ter paciência, critério no último terço para fazer golo. Queremos dar continuidade. Estando a jogar bem, estamos sempre mais próximos de ganhar. É algo que tem acontecido e de que não abdicamos"."Se formos a fazer contas, vamos tropeçar e cair. Se olharmos para o imediato vamos cair. Se olharmos para trás e não para o momento, vamos cair. Mais do que pontos temos de olhar para nós, para o jogo que vem, em que estão três pontos em disputa. Independentemente de tudo, temos de olhar para o que a equipa pode fazer porque isto é uma maratona. Estando bem e confiantes, estamos sempre mais próximos de ganhar. As distâncias para a frente e para trás é o jogo a jogo, isto é feito de pontos e queremos amealhar. Sentimos que vamos fazer um grande jogo diante do Moreirense"."Parar com uma vitória é uma coisa, parar sem vitória é outra. Não temos tempo para pensar em nada, mas sim no jogo de amanhã. Queremos dar continuidade às boas exibições para somar os três pontos. Há sempre duas formas de olhar para as coisas, prefiro olhar de forma positiva, como um momento para trabalhar outras questões, algo que não foi possível fazer devido à frequência de jogos que tivemos"."O meio-campo do Moreirense tem muita força, é bem povoado. Além disso, é forte pelos corredores, tem laterais com muita projeção ofensiva. Temos de potenciar o que de tão bem temos feito, mas com mais mais golos"."O Rafa já integrou os treinos, sem limitações, e passa a ser opção"."É um orgulho tremendo para nós. É sinónimo do trabalho que está a ser feito na formação, só mostra que a nossa formação é de excelência. É uma bandeira, uma visibilidade tremenda, saímos todos valorizados, jogadores, clube e as seleções"."Encontrámos frente ao Sporting a melhor defesa do campeonato, muito compacta, que não tem problemas em baixar, que faz uma linha de cinco e tem o Paulinho a ajudar no corredor central. Mesmo assim, tivemos oportunidades de golo. Agora, será um adversário diferente, há sempre coisas que podemos melhorar. Podemos encontrar uma equipa com as linhas mais juntas, mas cabe-nos encontrar o caminho da baliza. Temos de saber onde agredir e quais os momentos certos para isso. Vamos estar preparados para qualquer situação que aconteça"."É verdade, é incrível. No jogo com o Belenenses SAD estávamos com menos dois jogadores mas isso nem se notou porque tivemos o apoio incrível do estádio. No jogo contra o Marítimo, no lance do Alfa Semedo o estádio começou a ‘arder’ e passados poucos minutos fizemos golos. Contra o Vizela e Benfica foi igual, é um vento que nos empurra pelas costas. Mas, cabe à equipa galvanizar os adeptos. A prioridade é conquistar os três pontos, mas queremos dar espetáculo, que as pessoas se identifiquem com a equipa".