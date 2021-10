Pepa: «Sabor amargo por não termos feito um golo que permitisse lutar pelo resultado»

O Vitória de Guimarães não conseguiu sair de Alvalade com um triunfo - perdeu por 0-1 -, mas o resultado menos positivo não fez Pepa deixar de elogiar os seus jogadores, que segundo o treinador dos vimaranenses se mantiveram iguais a si próprios, principalmente na segunda parte da partida.

"[Vitória jogou olhos nos olhos com o Sporting] Isso é inegociável, só se não conseguirmos. Tivemos uma entrada boa, com bola, personalidade e a chegar com critério ao último terço. Depois desses 15 minutos tivemos dificuldades, quando a equipa não a tem sente-se. Estávamos a colocar os nossos médios a jogar de costas, tínhamos de eliminar aquela pressão de três e não estávamos a conseguir. Ganhar e perder bola tira discernimento e confiança. Depois veio o golo e o Sporting assumiu o controlo. Na segunda parte fomos novamente nós. Fomos iguais a nós próprios, tivemos oportunidades de golo, tivemos bola. Foi um jogo muito bom das duas equipas", começou por dizer o técnico do Vitória.

Jogada de bola parada do Sporting que dá no golo de Coates

"É mérito. Sabíamos, tentámos anular, a partir do momento em que há um desvio no primeiro poste fica mais difícil anular. O Paulinho desviou e foi uma infelicidade. Foi um jogo muito inteso, com qualidade e as duas equipas a procurar a vitória. Conseguimos dar energia à equipa e a resposta foi boa. A equipa reagiu bem, mas fica aqui o sabor amargo de não termos feito um golo para lutar pelo resultado. Fizemos um jogo à nossa imagem, muito competente."

Nome recentemente associado ao Benfica

"Como deve compreender não é assunto. Estou muito feliz, estou onde eu queria estar. O Vitória era algo que eu queria estar há muito tempo. Respeito a sua pergunta mas não é assunto para mim", terminou.