Pepa: «Se estivermos a olhar para o calendário estamos a cometer erros muito grandes»

"O nosso objetivo é vencer sempre, seja contra quem for. Num jogo fica muito mais visível a questão dos golos e das oportunidades criadas, mas em Paços de Ferreira tivemos uma entrada forte frente, jogamos muito no meio campo do Paços, nem tudo foi mau na primeira parte, pelo contrário. A segunda parte foi mais avassaladora, concordo. Já está para trás, agora o nosso foco é dar continuidade à conquista dos três pontos. Vamos encontrar uma equipa muito organizada, que tem os processos muito bem definidos, que sabe muito o que faz dentro de campo. É uma equipa que também sabe e gosta de ter bola. Queremos dar continuidade aos bons resultados, para ganhar consistência. Não vale a pena estar a pensar na terceira vitória se não surgir a segunda, por isso o nosso foco é total nos três pontos em jogo com o Tondela"."Falo do que já passei. Estamos em 2021, se fosse há 20 anos notava-se, agora não é o caso. Na época passada, quando estava no Paços, o Sporting teve a primeira jornada adiada e quando jogou contra a minha equipa isso não se notou nada. São coisas difíceis, mas ao mesmo tempo fáceis de ultrapassar com as muitas formas de trabalhar que há hoje em dia. Temos de saber lidar com isso, porque pode calhar a qualquer equipa. Não vejo limitação por parte do Tondela, pelo contrário, vejo uma equipa que se vai agarrar à sua qualidade para procurar um bom resultado, até porque tem sido feliz nesta casa. Não vejo nada de facilitismo para o nosso lado"."Estamos preparados para o que surgir, temos de estar. É o que é. Somos uns sortudos, porque no momento mais crítico da pandemia fomos das primeiras atividades a poder trabalhar, num momento mais difícil, com treinos em grupos reduzidos e depois com muitos jogos. Passamos por isso e estamos aqui. Temos de saber lidar com isso, porque já todos passámos por isso. Espero que não, mas se surgirem alguns casos temos de estar preparados"."O nosso alento é no dia a dia. Se estivermos a olhar para o calendário estamos a cometer erros muito grandes. Olhamos para o Tondela, para a preparação do jogo seguinte. Queremos ganhar sempre, colocar o clube onde merece e deve estar, mas não podemos olhar para a frente. Todas as equipas são competitivas, é muito difícil ganhar na Liga por isso temos de nos agarrar ao melhor Vitória. O Santa Clara há-de vir a seguir, não nos interessa nada agora, só pensamos no Tondela. Temos de dar continuidade ao volume ofensivo que revelamos, procurar situações na área, como vimos com o Rafa no último jogo."Não é a primeira vez que o entendimento entre o Bruno e Óscar é bom. É sempre uma opção. Jogando com os dois ficamos limitados, sem nenhum ponta-de-lança no banco. É um plano B, que está identificado, assimilado e quanto mais for utilizado em treino e jogo melhor ficará preparado. É uma opção válida, nos prós e contras temos o contra de ter o Herculano lesionado e de não termos ao dispor mais qualquer ponta-de-lança".