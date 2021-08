Pepa: «Se estivermos sempre a expulsar os jogadores assim vai ser difícil»

Depois da derrota na jornada inaugural, o V. Guimarães empatou esta sexta-feira sem golos na visita ao Estoril e Pepa, treinador dos minhotos, lamentou a incapacidade da equipa para marcar golos.





"Tivemos uma entrada forte, pressionantes, com algumas saídas na fase de construção do Estoril onde não fomos muito efetivos. Faltou-nos mais velocidade para agredir mais. Estivemos por cima do jogo, mandámos bolas ao ferro. Na segunda parte fomos muito infelizes, não entrámos tão bem e logo aos 10 minutos perdemos um homem. Não abdicámos de jogar. Aí sim, o Estoril teve mais oportunidades fruto da superioridade que tinha", começou por referir o técnico, à SportTV."Se eu for a falar sempre dos lances ia ser complicado. Pareceu-me uma disputa normal de bola. Se estivermos sempre a expulsar os jogadores assim vai ser difícil. O jogador é experiente, sabe o que um cartão amarelo acarreta. Acabámos por nos colocar a jeito.""Acima de tudo, estou preocupado. Queríamos todos ter seis pontos ou quatro, mas só temos um. O que temos de fazer é continuar a trabalhar, não foi por falta de oportunidades. O futebol é golos. Mas não é por falta de qualidade ou trabalho. Faltou-nos essa agressividade no último terço. Ou seja, estamos lá, estamos a criar, mas falta-nos os golos. O resultado não foi nada daquilo que queríamos.""Enquanto tivemos 11 jogadores estivemos melhores, mas infelizmente perdemos um jogador. Quero, ainda assim, agradecer aos nossos adeptos pelo apoio que nos deram. Vamos continuar a trabalhar, algo que estamos a fazer bem, e tentar ganhar já no próximo jogo, com os nossos adeptos. Estivemos sempre em cima de um adversário com muita qualidade, mas faltou saber definir. Vamos tentar melhorar durante a semana", afirmou o avançado Bruno Duarte, também à SportTV.