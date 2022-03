Pepa: «Sentimos a equipa com capacidade de ter bola e de agredir o adversário»

Sem vencer há três jornadas, o V. Guimarães prepara-se para defrontar o Famalicão, equipa que vem precisamente de três triunfos. Na antevisão do encontro, Pepa assumiu estar à espera de dificuldades e enfatizou a importância do apoio dos adeptos."Temos de ser competentes, neste momento o Famalicão está no seu melhor momento e tem um plantel com profundidade. Há jogadores que conhecemos bem nesta casa, como o João Carlos Teixeira, que acrescenta capacidade na decisão, golos e assistências. Não costumo pedir isto, mas este é daqueles jogos em que precisamos de ajuda. Os nossos melhores momentos foram com o apoio dos nossos adeptos. Temos tido dificuldades em termos de resultados, mas estamos aqui para inverter isso. Estamos preparados para este jogo como se fossem os últimos 90 minutos das nossas vidas. Queremos que os adeptos tornem o estádio um inferno para o adversário e que o seu apoio seja o vento nas costas que tanto precisamos", referiu.Assumindo que, apesar de o foco da estar no jogo, o ato eleitoral do clube não passa ao lado do plantel, o técnico realçou as melhorias que a sua equipa tem tido. "Pelas características dos jogadores das duas equipas, pela rivalidade e pela fase positiva do Famalicão, este tem tudo para ser um bom jogo. O Famalicão tem os seus objetivos bem definidos e temos de estar no nosso melhor. Temos de estar concentrados e temos de ter paciência com bola, sentimos que, nas últimas semanas, temos sido precipitados na fase de construção. No entanto, na Luz e nesta semana, sentimos a equipa com capacidade de ter bola e de agredir o adversário", vincou o técnico, que explicou ainda qual é a prioridade do clube até ao final da época: "Pensar jogo a jogo, sermos realistas e não andarmos aqui a vender a banha da cobra. Esperávamos mais e ter mais consistência em termos exibicionais. O 5º lugar está distante, mas não está impossível. Queremos voltar às vitórias e às boas exibições, há muitas coisas que temos para voltar a conquistar. O nosso foco é termos tranquilidade no dia-a-dia, só assim é que as coisas vão voltar a surgir".Pepa concluiu recusando a ideia de que o jogo tenha importância extra devido ao facto de o Famalicão estar próximo em termos classificativos. "Os pontos e a tabela são importantes, mas temos de olhar para nós. Por exemplo, de que nos vale ter conseguido fazer quatro pontos com o Sp. Braga, se depois só fizemos um em dois jogos contra o Arouca e um em dois jogos com o Belenenses SAD? Não nos vale de nada. Independentemente do adversário, temos de disputar os três pontos como se não houvesse amanhã. Temos de ter paixão pelo jogo, mas muita racionalidade e calma com bola. Não se perde nem ganha um jogo nos primeiros dez minutos", rematou.O início do jogo em Guimarães está agendado para as 20h30 deste domingo.