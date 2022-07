Pepa sobre o V. Guimarães: «Idealizava sair de outra forma»

À partida para a Arábia Saudita, onde vai treinar o Al-Tai, Pepa disse estar de bem com o V. Guimarães. Ainda assim, o técnico não escondeu que preferia ter saído de outra maneira, com títulos conquistados."Se me dissesse que gostava de sair de outra forma, claro. Idealizava sair de outra forma, com troféus, algo assim grandioso. Conseguimos o apuramento europeu e torço para que entrem na fase de grupos. Portanto, não sou de grandes mágoas. Foi um episódio, foi algo que aconteceu com a certeza de que tanto eu como o presidente estávamos a defender o melhor para o clube. Se calhar um de outra forma, outro de outra. Mas sem mágoa nenhuma. Gostava que fosse de outra forma, mas é o que é", disse aos jornalistas, desvalorizando também o episódio com o presidente António Miguel Cardoso, que disse que Pepa "ultrapassou determinados limites"."Troca de argumentos. Nem vale a pena fazer caso. Estar a valorizar isso... Já passou. Prefiro valorizar o que disse o Bruno Varela, em nome do grupo, é o que fica. Com o presidente, foi algo que aconteceu, uma situação normal de troca de argumentos. Infelizmente, foi assim. A vida continua", acrescentou.