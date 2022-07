Pepa: «Temos de andar no 'redline', sempre no limite»

Terminou o estágio do Vitória e, para Pepa, o balanço não podia ser mais positivo. O técnico ficou agradado com o que viu durante uma semana “proveitosa”, sobretudo pelo espírito competitivo e pela capacidade de andar no limite que a equipa apresentou."Foi uma semana muito proveitosa. Eu e todos nós, na equipa técnica, valorizamos muito este momento da pré-época. Sei que ainda estamos no início, porque todos têm os mesmos minutos, a ideia é dar a carga e minutos e prepará-los a todos. Nota-se que temos um grupo de trabalho muito humilde, muito trabalhador, e estamos a incutir, desde o início, que só com essa humildade, só com muito espírito, muita entrega, muita raça, com muita solidariedade, é que vamos conseguir depois ultrapassar as adversidades. Nota-se que o grupo está a crescer com uma união muito forte.""Escolhemos Melgaço pelo sossego, e também pela proximidade a Guimarães, foi muito importante pois era preciso ter essa proximidade. É uma zona tranquila, onde nos focamos praticamente só no grupo de trabalho, só em nós. A temperatura nesta semana, e nestes últimos dias, subiu muito e tivemos de nos saber adaptar e lidar, por muito duro que seja. As condições eram muito boas, fomos muito bem recebidos e tudo aquilo que precisávamos para trabalhar, no dia a dia, não nos faltou nada. Estamos muito agradecidos com as condições que nos proporcionaram.""A competitividade é obrigatória, só que quando é natural fica mais fácil. Agora é algo que também incutimos muito. Às vezes, um exercício simples ou muito básico de passe, de receção, onde poderia não ser competitivo, nós também fazemos questão que o seja, e essa competitividade vai nos levar a sermos competitivos onde nós realmente queremos, e à tal consistência que tanto falamos. E essa competitividade é saudável, às vezes roça ali no limite, mas é aí que temos de andar, da agressividade, de entrega, e do querer ganhar sempre. Querer ganhar sempre, todos os dias, seja qual for o exercício, por mais simples ou mais complexo que seja, e isso nota-se também no grupo de trabalho, a forma como, às vezes, até festeja um simples exercício de passe e receção.""Foi um estágio muito positivo. Não tivemos lesões graves, alguns tiveram de ‘encostar às boxes’, e isso é porque andamos sempre no limite, mas existe uma grande confiança no trabalho diário com o departamento médico, com os jogadores também a terem de reportar. Eu prefiro que eles percam um ou dois dias, ou uma ou duas sessões de treino, do que estarmos a perder os jogadores por um mês, um mês e meio, e nesse aspeto temos de andar no "redline", faz parte, temos de andar mesmo no limite. O tal espírito de entreajuda, conhecer-nos bem uns aos outros, porque passamos aqui 24 sobre 24 horas juntos, dá para nos conhecermos muito, e nota-se neste aspeto um grupo muito coeso, e muito junto. O grupo, também é preciso realçar, é um grupo muito jovem, os jogadores mais velhos são o Tiago Silva e o Mikel Villanueva, que chegou agora, e nenhum deles entra na casa dos 30, mas isso ajuda os miúdos a crescer. É preciso dar tempo ao tempo e, acima de tudo, ter esta energia contagiante, esta irreverência, que já se nota que o grupo tem e é muito importante."