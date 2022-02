Pepa: «Temos de estar sempre desconfiados do Benfica»

Pepa fez este sábado a antevisão do jogo com o Benfica, uma partida da 24.ª jornada da Liga Bwin que se disputa amanhã, a partir das 18 horas, na Luz."O que disse no final desse jogo é que era necessário dar uma volta grande. Foi uma semana de muita frontalidade, em que ficamos em paz connosco. Temos esse compromisso interno de reconhecer o caminho, independentemente do que acontecer. Queremos voltar a ser o que já conseguimos ser, infelizmente a espaços e em poucos jogos. Parece que jogamos contra uma equipa e contra nós próprios. Esta semana foi muito boa para voltarmos à terra e percebermos o que de mau e bom já conseguimos fazer. Foi uma semana muito virada para ganhar capacidade e confiança, que os momentos negativo dependem de nós para ser controlados.""Mais do que os resultados, queremos ficar em paz connosco e procurar fazer o que de bom já conseguimos fazer. Temos 11 jogos pela frente, este é o próximo e o que interessa. Se calhar não havia jogo melhor para ir rapidamente para dentro de campo. É uma equipa difícil, que dispensa apresentações, mas estamos cá para jogar olhos nos olhos. Falei em bater no fundo, por isso esta semana foi importante para ficarmos cientes de tudo e entrar no nosso caminho. Uma vitória muda tudo, traz confiança, e o que fazer para conseguir essa vitória? É no dia a dia, com trabalho, com o processo e confiança no que estamos a fazer. Não podemos ter medo de errar ou de ter bola, porque as coisas vão surgir. Temos de sair do campo com o sentimento de que demos tudo.""Temos de estar sempre desconfiados do Benfica. Vínhamos de um jogo mau contra o Vizela e mostrámos grande qualidade frente ao Sp. Braga. O Benfica tido muitas oportunidades de golo em todos os jogos, mas quando não marca tem tido alguns dissabores. Está longe dos pontos que pretendia, como nós estamos, mas são uma equipa com grande capacidade. Estando as duas equipas no seu melhor, vai ser um grande jogo. Se estivermos no nosso melhor vai ser um grande jogo e podemos conquistar os três pontos. O Benfica tem um ataque posicional simétrico, muito bem trabalhado, é forte na reação à perda, sabemos bem o que vamos encontrar.""Se olharmos só para os últimos 15 minutos do jogo do Benfica contra o Boavista vemos um resultado negativo. Esse jogo fez-me olhar um pouco para o encontro com o Arouca da primeira volta, em que estivemos a ganhar por 2-0, a convencer, e nos últimos 15 minutos caiu-nos tudo em cima, tiraram-nos o chão. Nesse jogo o Benfica podia ter feito o 3-0. Temos de nos agarrar a tudo o que o jogo pode dar.""O Maguinha já foi integrado e o Bruno já está a treinar, mas ainda não está como pretendemos."