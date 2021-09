Pepa: «Temos de melhorar porque estamos a pagar muito caro por pequenos pormenores»

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez esta quinta-feira a antevisão à visita a Famalicão, para partida válida pela Liga Bwin. Depois do desaire em casa frente ao Benfica (1-3), os minhotos procuram voltar a conquistar pontos.





"A pressão é igual. Estamos a falar de equipas competentes, com bons valores individuais. Tanto uma e outra equipa, se olharmos para a tabela, a classificação não corresponde ao que têm feito. Vai ser um jogo de muita qualidade, porque há qualidade nas duas equipas, não só em termos individuais. Queremos muito ir para dentro de campo, queremos muito jogar. Percebemos onde temos errado, há situações individuais, outras mais colectivas. Temos de reconhecer aquilo em que temos de ser muito mais fortes para minimizar esse tipo de erros. Quando acontece algo adverso, parece que vai tudo, mas isso não nos pode acontecer. Temos de manter o que de bom temos feito, mas com melhorias. Temos de nos agarrar com muita competência ao processo para podermos ganhar"."Sendo específico, as quebras foram em 15 minutos do jogo com o Arouca e em cinco frente ao Benfica. Há momentos em que temos de ter capacidade de saber defender bem. Temos de reconhecer o que aconteceu ali. Em Arouca, a equipa perdeu-se um pouco depois de algo que ninguém estava à espera. Nos últimos cinco minutos diante do Benfica também houve um certo desnorte. Nem sempre estamos por cima, os erros vão acontecer sempre, temos é de ter capacidade de ter um pensamento positivo e não pensar no que aconteceu. Temos de fazer acontecer, continuar a ter capacidade, com muita personalidade. Temos sido fustigados pelos detalhes, isso tem importância num campeonato muito competitivo. Queremos é jogar e voltar às vitórias"."Temos de ter capacidade para combater isso. Queríamos todos ter mais pontos, mas não há volta a dar. Não podemos fugir das nossas convicções, a resposta é no tribunal, dentro do campo. No futebol podemos ir sempre lá para dentro para tentar corrigir. Queremos muito oferecer os três pontos. No jogo com o Benfica ficámos com uma frustração tremenda, não só pelo resultado. Isto é uma maratona, que se conquista com os pontos"."Isso deixa-me muito satisfeito. Foi um sofrimento tremendo para todos. Se há essa decisão, temos de confiar. Foi mais de um ano longe da paixão pelo jogo. Num passado recente estivemos com menos dois homens no jogo com o Belenenses e toda a gente sentiu o apoio à equipa. Tudo o que ajude a libertar a lotação dos estádios é benéfico para todos. Para nós é uma força tremenda, porque a massa adepta do V. Guimarães ajuda-nos muito"."O plantel é composto por vários jogadores, todos querem jogar. É isso que tem de acontecer dentro do balneário. Há jogadores que entram bem de início, outros que mexem bem quando entram. Tudo tem a ver com opções"."Nos últimos três jogos marcámos cinco golos. Não sofríamos e agora encaixámos cinco em dois jogos. Não podemos fugir ao que de bom temos feito, mas temos de melhorar porque estamos a pagar muito caro pequenos pormenores"."É uma equipa que teve reforços no decorrer da janela de verão. Foram acrescentando com qualidade. Tem qualidade, independentemente da classificação. O metro quadrado na competição está muito caro, isso exige sempre o melhor de nós do primeiro ao último minuto. Vamos encontrar uma equipa capaz e competente, mas é daqueles jogos que temos de olhar mais para dentro e fazer acontecer e não esperar que aconteça. Temos esta sede de vitória e vamos com tudo para podermos conquistar os três pontos".