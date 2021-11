Pepa: «Tenho olhos na cara e sei o que se passou em campo»

O V. Guimarães derrotou o Moreirense por 2-1 mas no final do encontro, Pepa, treinador dos vitorianos, deixou reparos à atuação da equipa e considerou que o mais importante foi mesmo o resultado."Foi um jogo muito difícil. Não estivemos ao nosso nível, mérito ao Moreirense. O que fica para nós de melhor foram os três pontos. Não conseguimos pegar no jogo como queríamos. Temos de dar mérito ao Moreirense pela segunda parte que realizou. Conseguimos fazer muito mais, quando assim é temos de nos agarrar com tudo ao principal objetivo, os três pontos. Estamos assim, com o sentimento de que parece que perdemos o jogo, porque não estivemos ao nosso nível", referiu o treinador do V. Guimarães, à Sport TV."Tivemos dois jogos muito exigentes, mas a distância entre jogos não justifica esta atuação. Os jogadores não são máquinas. O mais importante é reconhecer e sentir que conseguimos fazer mais e melhor. A forma de conseguirmos descansar é com bola e não conseguimos tê-la. O Moreirense teve mérito no jogo que fez", acrescentou Pepa."Já houve jogos em que dominámos e em que merecíamos mais golos, outros resultados. Tenho olhos na cara e sei o que se passou em campo, não posso dizer que foi apenas demérito do adversário, tenho de dar os parabéns ao jogo que o Moreirense fez. Se isto fosse uma constante da nossa parte estava preocupado, mas não tem sido assim", concluiu o técnico do V. Guimarães.