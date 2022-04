Pepa: «Tenho uma confiança incrível em todos os jogadores»

Pepa mostrou-se satisfeito pela vitória do V. Guimarães por 4-0 sobre o P. Ferreira , isto numa partida que no seu entender foi "muito difícil em termos táticos". O técnico dos minhotos enalteceu ainda o facto da sua equipa não ter sofrido golos e elogiou Bruno Duarte."Foi um jogo muito difícil em termos táticos, a nível da organização defensiva. O Paços entrou melhor, a chegar ao corredor direito nosso com relativa facilidade. Tivemos ali algumas dificuldades na basculação lateral. Com o encaixe do Alfa [no eixo da defesa], ficámos mais confortáveis, e a equipa ficou mais pressionante. Ganhámos mais bolas, e esse conforto permitiu-nos mais controlo, mais oportunidades de golo. O Bruno Varela não fez uma única defesa. É bom não termos um golo sofrido, o que valoriza o nosso triunfo.Foi um jogo intenso, com duas boas equipas. Percebemos que [recuar o Alfa] foi a melhor forma para anular o Paços. Não posso deixar de valorizar o grande jogo que fizemos. Lembro-me de três grandes defesas do André [Ferreira]. Tínhamos cinco finais e agora temos quatro. Sabemos as dificuldades que temos, mas temos de acreditar até ao fim. O nosso foco é só o Tondela [próximo adversário, no domingo].O Bruno [Duarte] não me surpreendeu nada, nem a mim, nem a ninguém. Tenho uma confiança incrível em todos os jogadores. Os jogadores sabem que a confiança é total em todos. A exibição do Bruno [Duarte] é merecida, mas não me surpreende. Trabalha muito. É muito diferente do Oscar [Estupiñán] e do Herculano, mas foi 'coroado' com uma grande exibição"