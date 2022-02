Pepa: «Tínhamos de ser mais eficazes e objetivos na construção do jogo»

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, analisou a derrota dos vimaranenses (1-0) na casa do Belenenses SAD"Acho que temos andado neste 'sobe e desce' constante que é difícil de explicar, mas está identificado. Hoje, mais uma vez, sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar. Independentemente da classificação, sabíamos que seria um jogo de muita luta, temos de fazer mais e melhor, mas, não criticando a postura do Belenenses SAD, deixou de haver jogo e quem lidera o jogo não pode permiti-lo. Mas nós metemo-nos muito a jeito. Tínhamos de ser mais eficazes e objetivos na construção do jogo, mesmo nestas situações temos de ser mais criteriosos com bola e falhou isso tudo. Falta minimizarmos os erros de todos, não vale a pena estarmos a apontar o dedo a ninguém, temos de ser um todo, sermos concentrados e podemos sofrer golos se estes erros continuarem a acontecer", reiterou o treinador vimaranense."Explica-se esta situação não se explicando. Nós vínhamos de uma vitória fantástica contra um grande rival, os níveis todos de qualidade, concentração, aqui não se trata de desviar e a atitude e rigor, pois quando acontece paga-se muito caro, estas perdas de bola que não são normais. Ficaram aqui três pontos que queríamos muito, mas ficámos a dever a nós próprios. Entrámos muito bem, com bola, os erros foram surgindo e foram intranquilizando a equipa e dando confiança ao Belenenses SAD. Temos de ser mais objetivos, perceber que erramos e ser mais práticos. Parabéns ao Belenenses SAD, agarrou-se ao resultado e nós perdemos discernimento, podíamos ter feito mais e continuámos a pôr-nos a jeito ao perder bolas no corredor central".