Pepa: «Tiro o chapéu aos meus jogadores»

Pepa mostrou-se bastante orgulhoso da sua equipa após esta vitória na Covilhã. "Entrámos bem nos primeiros 5 minutos, mas depois, até aos 10’, o adversário foi melhor. Criou ruído e algumas situações de perigo. Após isso, tiro o meu chapéu aos meus jogadores pela qualidade que demonstraram em campo, pois se não fossem sérios, intensos e agressivos, não saímos daqui com a vitória. Foi uma primeira parte fantástica a todos os níveis", atirou o treinador do V. Guimarães, admitindo que a estratégia mudou nos segundos 45’: "Não criámos tantas oportunidades de golo, mas mantivemos um registo bom. Controlámos a partida e tivemos também o Varela, que fez uma grande defesa mesmo no final. Exibição muito boa, vencemos e levamos a decisão para nossa casa. Só dependemos de nós para chegarmos à final four."