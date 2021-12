Pepa: «Vai ser um jogo de muita luta e muita entrega»

Pepa afirmou esta sexta-feira que espera regressar aos triunfos na visita a Paços de Ferreira, em jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin, por uma equipa com "margem para crescer".

O que deve fazer o Vitória, por comparação com o jogo com o FC Porto, para somar pontos frente ao Paços de Ferreira?





Temos de marcar mais golos do que o adversário, isso é um chavão. Quando fazemos boas exibições, estamos sempre mais próximos de ganhar. Essa é a receita principal. Somos uma equipa com margem para crescer, sabendo que a margem de erro é muito pequena, reduzida. Temos de saber viver com esta balança: uma equipa com margem para crescer, mas ao mesmo tempo temos de saber lidar com esta margem de erro reduzida. Queremos voltar a somar pontos, porque isso é que nos vai dar consistência. Queremos ter a consistência e intensidade que mostramos no ultimo jogo, assim o resultado vai surgir.Isso vale o que vale. Há conhecimento desta equipa técnica de muitos dos jogadores que estão lá, porque não houve grandes mudanças, como também os jogadores conhecem as nossas ideias. Já passámos por essas situações, ainda agora vimos de dois jogos seguidos em que o treinador adversário conhecia bem a nossa equipa por ter passado por aqui há pouco tempo. Não há jogos iguais. Conheço os jogadores, mas, amanhã, dentro do campo o contexto é diferente.Quem treina bem, quem está disponível está sempre apto a jogar. Com mais soluções as opções aumentam, ficamos mais competitivos. O treinador tem mais opções, mas mais do que as opções são os treinos que ficam mais competitivos. Isso é bom para os jogadores, para o clube e para o treinador. Quem treina bem, esyá preparado e dá uma boa resposta.As nossas baixas são o André, o Herculano e o Joseph. Todos os outros já estão disponíveis. (Lameiras, com amigdalite também falha deslocação a Paços de Ferreira.O amarelo do Mumin… houve ali situações que são da experiência. Quando o jogador está de costas para a linha lateral não dá para fazer falta. Preferimos a opção de andar no limite, de sermos intensos na reação à perda e agressivos, mas temos de saber dosear isso. Há lances que custam amarelos e depois podem originar a expulsão. Andar no limite da agressividade não é negociável e é algo com que nos identificamos, que queremos mesmo. Há faltas que têm de ser feitas, mas outra situações devem ser doseadas.O Paços começou a época com um 4x4x2 e está agora com um jogo muito vertical. Os alas dão muita largura quando a bola entra no meio campo ofensivo. É uma equipa muito vertical no ataque à profundidade. Passou a jogar com dois no meio há alguns jogos. É um campo que conhecemos muito bem, onde o Paços faz uma pressão forte. Vamos tentar fazer isso e cabe-nos perceber os momentos do jogo. Temos de manter este registo, intensidade e concentração. Se tivermos de sair de rastos, saímos de rastos. Qualquer erro pode sair caro. Vai ser um jogo de muita luta e muita entrega.No meio temos boas opções. Sinto que a equipa tem muita margem para crescer, mas não posso deixar de dizer que a margem de erro é curta. Temos de saber crescer a ganhar. Esses impedimentos têm surgido com frequência na linha defensiva, são coisas naturais do futebol. Agora, temos a questão da pandemia e temos de estar preparados para isso. Os jogadores estão preparados, sabem que hoje estão no 11, mas amanhã podem estar no banco ou em casa. O grupo está preparado para ter competição, uma competição exigente no seu seio. Quantas mais opções tivermos, mais fortes ficamos. Quando não tivermos tantas opções, encaramos na mesma os jogos olhos nos olhos porque nunca fui de encontrar desculpas. Temos de trabalhar no limite para quando surgir qualquer coisas estarmos preparados.