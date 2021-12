Pepa: «Vamos encontrar um Boavista que está na sua melhor fase»

Pepa fez esta terça-feira a antevisão ao duelo de amanhã [quarta-feira] com o Boavista, a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin. Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, o técnico dos vimaranenses alertou para o bom momento que os axadrezados atravessam.



"Esse jogo já foi [diante do Santa Clara]. É muito tempo à espera para jogarmos. Queríamos rapidamente ir para dento do campo depois de um jogo mau, que está para trás, devidamente dissecado. Queremos muito ir para dentro de campo, para um jogo com rivalidade grande, um clássico atrevo-me a dizer. É fundamental voltar aos três pontos, mas mais do que isso queremos voltar a ter aquele alegria contagiante e volume que tínhamos mostrado. Queremos voltar a ser iguais a nós próprios e a jogar bem. Vamos encontrar um Boavista que está na sua melhor fase, mas isso vale o que vale. O Santa Clara estava numa fase negativa e foi muito superior a nós. Mais do que avaliar o momento das outras equipas, o prioritário é estarmos ao nosso nível", começou por dizer o técnico.

No pós jogo com o Santa Clara, o presidente falou sobre o comprometimento da equipa nesse jogo...

"Foi um dia mau, reconhecemos isso. Foi um dia mau para todos, a começar pelo treinador, mas está para trás. Temos de reagir em tudo o que está antes do jogo, no treino. Temos de ter capacidade de fazer o transfer do treino para o jogo. Vamos ter um jogo intenso, com um Boavista que tem uma linha de cinco bem trabalhada. Vamos ter capacidade de ter bola, ser agressivos e intensos. Trabalhamos muito bem, deu gosto. Agora, temos esse desafio de fazer o transfer do treino para o jogo. Temos o desafio de ter estabilidade, de não ter muitos momentos bons e outros maus. O nosso normal/bom permite-nos proporcionar grandes espectáculos."

As ausências de três jogadores, com Covid-19...

"Temos de saber lidar com isso com naturalidade. Temos esta pandemia e temos de saber lidar com ela. Vou ser coerente, o meu discurso é igual. O infortúnio de uns é a oportunidade para outros. A nossa cabeça está tranquila, porque rodos trabalham bem e todos estão pontos. Todos nós gostamos de ter a equipa na máxima força, mas há soluções na equipa B e nos sub23, que treinam connosco muitas vezes, com as precauções devidas. Os casos vão aparecer, vemos isso com naturalidade. É uma pena, mas é o que é. Sentimos que temos a equipa preparada, isso é o mais importante."

André André de volta às opções após a lesão?

"É um jogador muito importante para a equipa, teve uma paragem prolongada mas já está disponível. É mais um para ajudar. Se não estivesse a 100 por cento não estava a treinar. O importante é termos isto a carburar."

Ausência de três jogadores na CAN a partir de Janeiro..

"Temos orgulho e satisfação por ver os jogadores a representar os seus países na competição mais importante de África. A calendarização estava feita, sabíamos que era algo que podia acontecer. É um sinal que estão a ser valorizados. É natural. Internamente temos as soluções e capacidade para resolver esse tipo de ausências."

A ausência de Edwards e Quaresma é importante…

"Todos fazem falta. O Gui faz falta. Todos fazem falta. Independentemente do nome que têm na camisola, o mais importante é o símbolo. Todos fazem falta, mas não é nenhum drama. O que o Ricardo e o Marcus podem acrescentar à equipa, outros vão agora acrescentar."

Que diferenças nota no Boavista de Petit...

"É uma equipa que está a respirar confiança. Agressivos temos de ser todos, todos temos de ser competitivos, há caminhos para ganhar os jogos, não pode ser a todo o custo. O Boavista aumentou os índices de agressividade, consegue ter bola e passou a ser mais objectivo. É uma equipa coesa. Se estivermos iguais a nos próprios, quando conseguirmos ser mais constantes ao longo dos 90 minutos vai ser muito complicado jogar contra nós. Temos noção de que conseguimos fazer coisas muito boas em alguns períodos do jogo, mas há outros que são maus. Temos de trabalhar, insistir e melhorar alguns aspetos como esse", concluiu.