Pepa viu coisas positivas na derrota na Luz: «Voltámo-nos a encontrar como equipa»

O treinador do V. Guimarães, Pepa, analisou a partida que culminou com a derrota (3-0) ante o Benfica mas detetou momentos positivos na exibição minhota na Luz."Quero dar os parabéns, em primeiro lugar, aos jogadores do Vitória e passo a explicar porquê. Não é fácil, depois de dois jogos muito maus, ter esta personalidade, com mais remates e cantos do que o Benfica, e oportunidades de golo. Dou os parabéns ao Benfica pela eficácia e pela qualidade que teve no último terço a definir. O que conta são os golos. Nós fizemos de tudo. Tinha dito que íamos jogar olhos nos olhos, sabendo que ia ser muito difícil, o que é diferente de impossível. Tentámos de tudo com critério e personalidade. Tive três ocasiões, duas do Estupiñan e outra do Quaresma na cara do guarda-redes e não conseguimos fazer golo. Admito que nos últimos 15 minutos faltou-nos a capacidade que tivemos nos outros 75. O que fica é o resultado, o 3-0, e pode ser um bocado estranho dizer isto… Quando digo que este é o caminho não é pela derrota. Este é o caminho tendo em conta a personalidade que tivemos. Voltámo-nos a encontrar como equipa, a não ter medo de jogar, a jogar o jogo pelo jogo. Foi um bocado ingrato a forma como não conseguimos discutir o resultado porque o jogo conseguimos discuti-lo", reiterou em declarações à BTV.