Pepa rejeita ter havido imaturidade: «Este resultado é como uma derrota»

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, garantiu que o empate consentido quatro minutos depois do 1-0 não tem que ver com a falta de experiência do seu grupo de trabalho."Não se trata de imaturidade. Trata-se de infelicidade. Foi uma primeira parte equilibrada, onde o Boavista criou duas situações em ataque rápido, com critério a sair. Não fomos efetivos nessa bola alta. A circulação não foi tão rápida como deveria ser. Tivemos um jogo em que estávamos a insistir muito pelo corredor central. Na segunda parte, fomos muito superiores. A circulação foi muito mais rápida. Tivemos critério e paciência. Circulámos mais rapidamente a bola e aguentámos a profundidade. Faltou critério no último terço, mas estávamos bem. Estava a ser mais do que justo o golo", começou por justificar no final do 1-1 frente ao Boavista.Pepa garantiu que "houve infelicidade" na forma como os minhotos sofreram o empate. "A bola andou nos ressaltos, foi ao poste, bateu num e noutro jogador. Depois desse golo, não tivemos a capacidade e o discernimento para ir à procura do golo. Aquilo [golo sofrido] resulta de um livre lateral. Fomos infelizes naquele ressalto", adiantou depois.O técnico dos vimaranense garantiu que há um "sentimento de frustração" entre os jogadores. "Este resultado é como uma derrota, pelo que demos ao jogo. Não levo a questão [do golo sofrido] para a imaturidade ou para a sorte. Fizemos tudo para vencer.Ninguém é campeão na primeira volta, nem ninguém conquista o acesso à Liga dos Campeões e à Liga Europa [a propósito do balanço à primeira volta]. Fizemos um bom jogo. Temos de perceber que o caminho é longo. Mas, não podemos andar ao saber do vento, nem nos escondermos quando as coisas correm mal. Este é o caminho. É muito difícil ganhar, seja onde for. Acima de tudo, continuamos dentro dos objetivos. Tínhamos aquele objetivo de subir à condição ao quinto lugar. Houve muitas paragens [durante o jogo], mas temos de pensar naquilo que controlamos. Temos de ser melhores e de manter a nossa baliza a zero. Temos de pensar no que depende de nós. Quando um jogador está no chão, que podemos nós fazer em relação a isso? Mas não é fácil jogar quando os jogos param muitas vezes", explicou.