Pimenta Machado e o presente do V. Guimarães: «Talvez ainda faça uma perninha para melhorar isto...»

Pimenta Machado, antigo presidente do V. Guimarães, marca presença na noite desta quinta-feira na gala do centenário do clube e, aos jornalistas, deixou uma mensagem enigmática sobre uma eventual futura recandidatura.Questionado sobre se o Vitória se encontrava hoje em dia no ponto em que imaginava há alguns anos, o antigo dirigente optou, em primeiro lugar, por uma finta. "Não, mas não é altura de falar nisso. Hoje é dia de festa…", disse, acrescentando depois a insinuação, enquanto se afastava: "Talvez ainda faça uma perninha para melhorar isto..."Antes destas declarações, Pimenta Machado vincou o orgulho por ter estado ao leme do Vitória em quase um quarto do seu século de história: "Para mim é um dia de grande significado. Estive 24 anos à frente deste clube. Consegui fazer as infraestruturas que o clube tem e é significativo para mim estar aqui. Foram 24 anos… Quando entrei, em 1980, tive de ir ao banco passar uma letra em nome pessoal de 2.500 contos, pois estávamos cheios de dívidas. Quando saí deixei um património de 72 milhões. Portanto..."