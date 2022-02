Pinto Lisboa e a polémica com o som do estádio: «Disse a quem o fez que não devia ter feito»

No final da partida frente ao Arouca, os sócios do Vitória demonstraram o seu desagrado pelo resultado, mas a contestação foi silenciada pelas colunas do estádio. Uma situação que gerou muita polémica e que gerou acusações de censura, as quais Miguel Pinto Lisboa refuta. O presidente do Vitória e candidato pela Lista C às eleições explicou, em debate, o que aconteceu e diz ter resolvido o assunto."Há abertura total desta direcção para falar com os sócios sempre que entendam. O presidente tem sempre a porta aberta para receber os adeptos, assim como a direcção tem disponibilidade para isso. Num contexto de pandemia, realizámos assembleias gerais mais do que noutros mandatos anteriores. Em relação ao som, eu estava no balneário. Assumo a responsabilidade e apercebi-me perfeitamente. Estavam a assobiar, aumentaram o som, assobiaram mais alto e aumentaram outra vez. Foram 3 vezes. À pessoa que fez, que não vamos aqui referir porque não fez com má intenção, disse que não devíamos ter feito. Sócio tem direito a expressar-se. Uma coisa é aumentarmos o som quando são os adversários, outra são os nossos associados", referiu, no debate organizado no pela Rádio Fundação e pelo Mais Guimarães.