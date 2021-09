Pinto Lisboa multado por se recusar a usar máscara no V. Guimarães-Belenenses SAD

Os processos sumários do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelaram esta quarta-feira que Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, foi multado em 607 euros por não querer utilizar máscara no decorrer do jogo com o Belenenses SAD, para a 5.ª jornada da Liga Bwin.

"Aos 42 minutos da 1.ª parte, o Presidente do Vitória, Luís Lisboa, desceu para o relvado e apareceu na zona técnica junto ao 4.º árbitro sem máscara. Avisado pelo Delegado de Campo, que deveria colocar a máscara, respondeu: "Não me apetece pôr". Assim continuou até ao intervalo do jogo", pode ler-se no relatório do delegado da Liga para o jogo.





O encontro, esse, contou com vários incidentes relacionados com a arbitragem do jogo. Aos 10 minutos, os vimaranenses ficaram reduzidos a apenas dez jogadores pela expulsão de Alfa Semedo, que viu o cartão vermelho direto após puxão a um adversário já perto da grande área do Vitória de Guimarães. Aos 58 minutos, nova expulsão para a equipa de Pepa, desta feita com Borevkovic a ver o segundo cartão amarelo, deixando os vimaranenses com apenas nove jogadores até ao final da partida.