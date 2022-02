Pinto Lisboa: «Temos trilhado um caminho de convicção e coragem»

Miguel Pinto Lisboa promoveu na noite desta quinta-feira a apresentação da sua lista de candidatura às eleições do Vitória que decorrem a 5 de março. O atual presidente vai tentar cumprir um segundo mandato e traçou num longo discurso as linhas mestras do seu projeto para o clube."O nosso programa, sendo coerente com aquilo que vimos defendendo, prevê um Vitória maioritário na SAD, mas com um parceiro estratégico que aporte investimento e know-how, alavancando o nosso nível competitivo e valorizando a marca Vitória, sem nunca perder de vista que o Vitória é dos vitorianos e é de Guimarães", destacou o candidato da Lista C, assumindo claramente a entrada de um investidor no clube, algo que já tinha deixado bem evidente no discuso que fez antes da última Assembleia Geral."O Vitória, que durante anos teve um acionista maioritário externo e que durante anos viveu na sombra de um potencial investidor ou comprador, é hoje dono do seu destino, contra todas as previsões e contra o desejo de alguns. Temos trilhado um caminho de convicção e de coragem, cientes de que é aquele que melhor serve o futuro do Vitória e a reconquista de um espaço que o clube deixou de ocupar nas últimas décadas", destacou."Honrando o passado e a história, queremos um lugar no presente e no futuro. Esse é um salto impossível de concretizar sem infraestruturas. Neste mandato, vamos concluir o mini-estádio, avançando também para a concretização da nova Academia, complementar à atual", prometeu ainda Miguel Pinto Lisboa."Os vitorianos querem que o Vitória ganhe e que o Vitória cresça. Esta equipa entendeu em 2019 que, para ganhar e para crescer, o Vitória teria de levar a cabo mudanças estruturais profundas. Esta equipa entendeu e entende que o objetivo do Vitória não é o sucesso eventual, mas o sucesso consistente, aquele que tem raízes profundas e que capacita o nosso clube para pôr termo a décadas de instabilidade e de inconsequência. Por muito que nos custe, o Vitória não tem sido, ao longo deste novo século, um clube sólido e regular. Por muito que nos custe, o Vitória não alcança um top-5 no futebol em anos consecutivos desde 1998. Por muito que nos custe, o Vitória não estava, em 2019, numa situação financeira robusta nem tinha mecanismos nem equipas internas compatíveis com as exigências que todos os vitorianos, nós incluídos, temos para o nosso clube. Perante este quadro, o Vitória mudou e ainda está mudar", lembrou o atual presidente, deixando desde já um evidente recado à concorrência e lançando um apelo aos sócios para que olhem com critério para o trabalho que foi feito nos últimos anos.