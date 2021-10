Pinto Lisboa :«Um dos mais atípicos períodos do nosso tempo, colocando à prova a solidez das instituições»

A mensagem de Miguel Pinto Lisboa que consta no Relatório e Contas do clube e que o Guimarães Digital teve acesso é de esperança no futuro, apesar do resultado negativo da época 2020/21. O presidente assume que a última temporada "fica na história por coincidir com um dos mais atípicos períodos do nosso tempo, colocando à prova a solidez de todas as instituições", registando ter "orgulho" pelo facto de que o Vitória "pode afirmar que este exigente desafio foi superado".





"A época 2020/21 fica também na nossa história coletiva por coincidir com o importante momento em que o Vitória passou a deter a maioria do capital da Vitória Sport Clube - Futebol, SAD. O sentimento de pertença que todos temos relativamente ao Vitória passou a ser sustentado por raízes ainda mais sólidas, permitindo que o caminho seja gizado de forma conjunta e num esforço coletivo que todos pretendem que encaminhe o Vitória rumo às conquistas que tanto merecemos", assinala ainda Miguel Pinto Lisboa."A aquisição de uma parcela que permite ao clube afirmar-se como acionista maioritário da SAD é uma declaração de intenções: sabemos o que queremos para o nosso Vitória e contamos com os nossos sócios, a nossa comunidade e a nossa cidade para alcançarmos os objetivos delineados, nunca fechando portas a quem partilhe desta visão, respeite esta história e possa acrescentar valor ao caminho que escolhemos trilhar", lembra também o presidente do Vitória, avisando que "está tem curso um processo de otimização de recursos que passa por uma significativa diminuição do número de jogadores sob contrato, bem como da respetiva diminuição dos custos com pessoal".Miguel Pinto Lisboa assume igualmente que "os resultados insatisfatórios, conforme já foi reconhecido, exigem medidas corajosas e efetivas, mas em concordância com o investimento que foi feito nas equipas de base e que permitem que, no imediato, o Vitória vislumbre um ciclo condizente com as ambições dos associados e com a qualidade existentes nos grupos de trabalho e na equipa principal de futebol em especial".