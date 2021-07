Plantel do V. Guimarães presente em ação de formação do Conselho de Arbitragem da FPF

A novidade do dia de trabalhos de ontem do Vitória foi a tradicional ação de formação em arbitragem e regras de jogo por parte de elementos do Conselho de Arbitragem da FPF.

Vítor Ferreira, árbitro internacional, e Ricardo Duarte, diretor do CA da FPF, explicaram as alterações que serão aplicadas, em termos de arbitragem, durante a época 2021/22, num auditório da Academia cheio com todos os jogadores e a equipa técnica liderada por Pepa.

Recorde-se que o Vitória tem o seu primeiro jogo oficial no próximo dia 26, recebendo o Leixões na 1ª fase da Allianz Cup.

Sílvio, Mumin e Rúben Lameiras continuam entregues ao departamento médico em recuperação de problemas físicas e não vão ser utilizados hoje, frente ao Gil Vicente, em mais um jogo de preparação.