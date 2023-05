Plantel, equipa técnica e membros do staff do V. Guimarães surpreendidos pelas famílias

¸



Antes do jogo frente ao Gil Vicente FC, os Conquistadores foram surpreendidos pelas respetivas famílias ‍ ‍ ‍ #AHistóriaDaMinhaVida pic.twitter.com/hE7z7aoeKI — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) May 23, 2023

Plante, equipa técnica e membros do staff do Vitória tiveram direito a uma surpresa antes do jogo com o Gil Vicente, ao darem de caras com as respetivas famílias nos momentos prévios à partida.O encontro foi proporcionado pelo clube e contou com uma cara conhecida, já que André Clóvis, avançado do Ac. Viseu e irmão gémeo de Anderson, esteve presente.A reunião foi partilhada pelo clube através das redes sociais.