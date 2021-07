Poha não se apresenta no V. Guimarães

A três dias do arranque dos trabalhos, há ainda algumas indefinições em torno do plantel às ordens de Pepa, mas uma das certezas é que Poha não entra nas contas e ficará de fora do 1º dia. Após o empréstimo ao Portimonense na segunda metade de 2020/21, o médio francês, que tem contrato até 2024, faz parte do lote de excedentários e procura colocação. O regresso a França é um dos cenários em cima da mesa.