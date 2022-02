Polémica das eleições do Vitória está nas mãos da AG

Ao início da tarde desta 3ª feira,assinalou que as eleições no Vitória estão a ferro e fogo e todos os desenvolvimentos que entretanto se seguiram não contribuíram para amenizar a polémica, deixando tudo nas mãos da Assembleia Geral Eleitoral para a qual Pedro Xavier, figura histórica no clube, foi mais uma vez cooptado pela liderar o processo, uma vez que o atual presidente da Assembleia Geral, José Antunes, volta a ser candidato por uma das listas, neste caso a encabeçada por Miguel Pinto Lisboa.A questão neste momento é precisamente saber se esta lista do atual presidente do Vitória será retirada do ato eleitoral marcado para o dia 5 de março, ficando apenas as candidaturas de António Miguel Cardoso, que lidera o movimento 'Mais Vitória' e de Alex Costa, que encabeça a lista 'Sim Vitória'.Tudo porque foram detetadas graves irregularidades no ato formal da candidatura 'Um Vitória de Todos' de Miguel Pinto Lisboa, nomeadamente a existência de centenas de assinaturas falsas, tal como divulgou em comunicado esta tarde a lista de António Miguel Cardoso, que ameaçou até uma denúncia ao Ministério Público.Ato contínuo e já ao final da tarde, a candidatura de Miguel Pinto Lisboa assumiu o problema, mas descartou qualquer responsabilidade, registando até ter feito ela própria mesmo uma queixa ao MP para que "este apure eventual prática de crime". A candidatura de Miguel Pinto Lisboa, aliás, admite retirar-se do processo eleitoral e colocou até "à consideração da AG e restantes candidaturas" se isso poderá contribuir "para a salvaguarda do bom nome do Vitória Sport Clube e da sua Assembleia Geral Eleitoral."Ora foi precisamente esta tomada de posição que surpreendeu as restantes candidaturas, a de António Miguel Cardoso e a de Alex Costa, que já se haviam retirado em protesto do sorteio desta manhã. Por volta das 16.30 horas, e não às 18 horas, como foi inicialmente divulgada, houve uma reunião, as duas candidaturas foram chamadas ao Estádio D. Afonso Henriques para que se manifestassem sobre esta eventual "retirada" da lista de Miguel Pinto Lisboa, mas os representantes das restantes listas fizeram questão de registar que não tinham de ser eles a tomar uma posição formal sobre isso, mas antes a própria AG eleitoral, que terá agora de decidir se a anunciada retirada de Miguel Pinto Lisboa do ato eleitoral será mesmo o caminho a seguir.