Política desportiva: António Miguel Cardoso e Alex Costa querem novo rumo, Pinto Lisboa pede tempo

António Miguel Cardoso e Alex Costa têm tecido duras críticas à política desportiva levada a cabo por a atual direção de Miguel Pinto Lisboa, mas o atual presidente pede tempo para haver resultados. Em debate na Rádio Fundação, num evento em parceria com o 'Mais Guimarães', os três candidatos trocaram ideias neste ponto particular."O que o António Miguel Cardoso é mais dívida. O que o António quer é resolver o problema estrutural com dívida. Nós temos um programa faseado, que quer resolver o problema de tesouraria com dívida numa fase inicial. Mas a solução tem de estar aliada a um projeto desportivo e nós temos um projeto. Acreditamos que a solução está dentro do Vitória. Há uns anos, o Vitória atravessou um problema semelhante e a solução estava dentro do Vitória. Aqui é igual."Miguel Pinto Lisboa: "As outras listas têm ideias de mais endividamento. Nós temos um plano desportivo em marcha, com aposta forte na formação, na prospecção e no ADN Vitória. Em termos de equipa A, não temos tido os resultado que gostaríamos, mas o que queremos é sucesso consistente e não pontual. O que vejo os outros candidatos a pedir é tempo para haver resultados. A nós apontam-nos o dedo."António Miguel Cardoso: "Houve uma grande carta branca ao Carlos Freitas em termos de jovens e de contratações. Houve um grande excesso que é preciso corrigir. Não temos tempo nem queremos ter tempo. Nós acreditamos é que, planeando, indo atrás dos jogadores certos e com a política de formação certa, que não existe, teremos resultados melhores. Não queremos atirar resultados para a frente, queremos resultados já. É preciso outra política desportiva."