Pontos em Chaves 'obrigam' V. Guimarães a comprar mais 25 por cento do passe de André Silva

O facto de o V. Guimarães ter adquirido 'apenas' 25 por cento do passe de André Silva junto do Arouca causou alguma estranheza, mas a verdade é que a transferência do avançado pode conhecer um novo capítulo neste domingo. Capítulo esse que vai obrigar o Vitória a abrir novamente os cordões à bolsa.Assim, depois de ter pago 1 milhão de euros por um quarto do passe do brasileiro, a formação vitoriana terá de pagar mais 1 M€ por outros 25 por cento caso pontue no jogo da 1ª jornada, contra o Chaves. Recorde-se que André Silva foi titular nas três partidas que os minhotos realizaram na presente temporada.Ainda no sector ofensivo, o V. Guimarães anunciou, este sábado, a cedência de Herculano ao Empoli.