Porto Canal revela imagens de adeptos do Hajduk Split intercetados pela PSP

O grupo foi intersetado pelas autoridades na VCI, junto ao nó de Paranhos. As imagens foram captadas há instantes pelo Porto Canal pic.twitter.com/WlHkfypXID — Porto Canal (@PortoCanalpt) August 10, 2022 Recorde-se que a equipa de Moreno entra esta quarta-feira em campo a precisar de recuperar de uma desvantagem de 3-1 trazida da primeira mão, na Cróacia, da 3ª eliminatória da Liga Conferência.

O Porto Canal revelou na madrugada desta quarta-feira imagens de adeptos do Hajduk Split intercetados pela Polícia de Segurança Pública na Via de Cintura Interna, no Porto, junto ao nó de Paranhos. A ocorrência aconteceu depois de os 'ultras' do emblema croata que joga com o V. Guimarães, para a Liga Conferência, esta quarta-feira no D. Afonso Henriques terem gerado pânico na cidade-berço e deixado um rasto de destruição.A referida fonte acrescenta que nos autocarros intercetados estarão "membros da claque No Name Boys", afetada ao Benfica. Da parte da PSP, nada foi, até ao momento, adiantado nesse sentido. Refira-se que o grupo de adeptos encarnados tem uma relação de amizade com a claque Torcida Split, afeta ao clube croata, desde o jogo entre ambos para a Liga dos Campeões Europeus, em 1994. Os laços estreitaram-se sobretudo após a morte de três adeptos dos encarnados, membros do NN Boys, num acidente de viação, após o jogo de Split, há 28 anos.Nas últimas horas, a Associação Vitória Sempre pediu publicamente a demissão do Comandante da PSP de Guimarães depois da aparente ausência de intervenção após o início dos desacatos pela cidade vimaranense.