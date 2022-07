Presidente da AG do V. Guimarães repudia atuação policial: «Farto de ver crianças a chorar»

A confusão entre os adeptos do V. Guimarães e a PSP, registada no intervalo do jogo entre os minhotos e a Puskás Akadémia, na noite de quinta-feira, motivou duras críticas de Belmiro Pinto dos Santos, presidente da mesa da assembleia geral do clube, à atuação das forças de autoridade.Repudiando o "registo intimidatório" da PSP, o dirigente critica a "intolerável a reincidência de cenas de violência das forças policiais contra os adeptos do Vitória durante os jogos que se realizam no Estádio D. Afonso Henriques"."No interior do Estádio D. Afonso Henriques temos assistido à intervenção policial num registo intimidatório que não é idóneo a evitar o confronto e a violência. Estou farto de assistir, no interior da nossa casa, à fuga de adeptos à bastonada policial, estou farto de ver crianças a chorar temendo pela sua integridade física e dos seus familiares", apontou Belmiro Pinto dos Santos, referindo que é premente rever as estratégias de segurança."No fenómeno desportivo, com especial incidência no futebol, os jogadores cometem excessos, os treinadores, os dirigentes e os adeptos, num espaço físico e emocional muito especial, também os cometem. Contudo, as forças policiais não podem deixar de interpretar o fenómeno e adequar as estratégias de segurança às particulares características do local e das pessoas e bens que se pretendem proteger", acrescentou.A confusão, refira-se, instalou-se ao intervalo, com a entrada do corpo de intervenção na bancada Neno, como é possível ver no frame da SportTV que acompanha esta peça. Voaram cadeiras, houve confrontos e o episódio terminou com uma detenção.