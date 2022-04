Presidente do V. Guimarães admite que continuidade de Estupiñán deverá ser impossível

O presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, revelou que a continuidade de Óscar Estupiñán para lá do final da temporada deverá ser impossível.Na assembleia geral extraordinária que se prolongou pela última madrugada, o dirigente deu a entender que a situação financeira que o clube atravessa não permite chegar a um acordo com o colombiano.Na mesma assembleia, António Miguel Cardoso não escondeu as dificuldades que o V. Guimarães atravessa. "Vamos ter um caminho longo", atirou, depois de confirmar que a direção de Miguel Pinto Lisboa antecipou receitas de direitos televisivos na ordem dos 20 milhões de euros e do patrocínio da Placard, até março de 2025, no valor de 1,4 milhões de euros."Todos os meses gastamos 2 milhões de euros e não podemos continuar a triturar dinheiro", disse, notando que o V. Guimarães "não tem capacidade financeira para renovar com jogadores".No final da época o V. Guimarães apresentará 11 milhões de prejuízo, numa altura em que o passivo é de é de 46,790 milhões de euros.Para fazer face a estes números, os vimaranenses vão abrir as portas a um fundo inglês, que investirá 10 milhões de euros.Quanto ao negócio de aquisição das ações que estavam na posse de Mário Ferreira, foram acordados novos prazos de pagamento depois de ter sido liquidada uma uma tranche de 1,3 milhões a 3 de março. Os associados terão a oportunidade de subscrever um milhão de euros em ações até 15 de setembro.