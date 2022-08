Presidente do V. Guimarães garante que não recebeu qualquer proposta concreta por André Almeida

O presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, garantiu que os vimaranenses ainda não receberam qualquer proposta concreta para a transferência de André Almeida. Depois de ter sido colocado no radar do FC Porto, o médio surge agora associado ao Sporting.Na apresentação dos equipamentos para a nova época, o dirigente não garantiu que o Vitória consiga segurar aquele que é um dos seus principais activos. "O que posso adiantar é que o André um activo do Vitória, um jogador com que todos contamos, um homem fantástico. Estamos num mercado dinâmico, temos de ter respostas ao minuto. Mas, neste momento não há nada em concreto. É um dos activos que todos valorizamos enquanto clube. É jogador do Vitória e contamos com ele para Portimão", disse.Sobre o acordo com o Sporting para a cedência de Geny Catamo, esperado em breve em Guimarães, António Miguel Cardoso ainda não confirmou o entendimento total. "Neste momento, ainda não é reforço para o Vitória. Existe uma cláusula de preferência negociada pela Direção anterior. A existir novidades, serão explicadas na altura certa. Neste momento, ainda não é jogador do Vitória".Questionado sobre a chegada de mais reforços a Guimarães, o presidente dos vitorianos lembrou que "estamos a meio do mês de Agosto, mas neste momento estamos muito satisfeitos com o plantel que temos. Precisamos de fazer um ou outro acerto, que será mínimo. Neste momento não estamos à espera de absolutamente nada. Mas, também sabemos que o mercado é dinâmico, a situação do Vitória é conhecida de toda a gente, por isso temos de ser dinâmicos e flexíveis na nossa capacidade de sair e colmatar potenciais saídas com entradas. Neste momento, temos a acrescentar que estamos satisfeitos com a equipa técnica, os jogadores, o staff e temos uma motivação alargada de ir a Portimão vencer o jogo. Percebemos a afluência dos sócios para o jogo em Portimão e estamos muito satisfeitos com esta onda positiva que devemos continuar a trabalhar, unidos seremos sempre mais fortes".