Presidente do V. Guimarães privilegia qualidade nas contratações

A política de contratações do Vitória sofreu uma inflexão durante o defeso e o presidente Miguel Pinto Lisboa, que classifica o regresso do público como o principal reforço, justificou os motivos que conduziram a administração a uma nova estratégia.

"Temos de ter um grupo de trabalho e uma equipa técnica que honre as ambições do clube, dos adeptos e da cidade", começou por dizer o dirigente à Sport TV, para logo de seguida pronunciar-se sobre "a cirúrgica investida no mercado": "Não contratámos em quantidade, mas procurámos acrescentar qualidade com jogadores experientes que já conhecem o futebol português e que têm uma elevada margem de progressão."

Argumento desenhado em função da interpretação do técnico Pepa, mas garantindo que "a SAD está atenta a potenciais oportunidades que possam surgir até ao fecho do mercado".



TAD anula castigo



O Tribunal Arbitral do Desporto revogou o castigo de um jogo à porta fechada, relativo à ausência de som nas imagens de vídeo-vigilância no Vitória-FC Porto, de fevereiro de 2020. Assim, o jogo da 1ª jornada da Liga pode ter público.