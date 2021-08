Presidente do V. Guimarães questiona critério dos árbitros e fala em "jogos constantemente parados"

O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, questionou esta sexta-feira os critérios das arbitragens nos jogos dos vimaranenses e criticou fortemente as constantes paragens de jogo.

O dirigente, que falava aos jornalistas depois da conferência de imprensa dos treinadores após o empate (0-0) em casa do Estoril(0-0), salientou que não estava a falar pela igualdade de hoje, mas por toda a situação do futebol português.

"Não estou aqui pela análise do jogo, concordo com a análise de Pepa, que é o meu treinador. O facto de eu estar aqui é por estarmos no início da temporada e saber o que pretendemos para o futebol português. Se queremos jogos jogados ou jogos parados", começou por dizer

Segundo Miguel Pinto Lisboa, o Vitória de Guimarães, nos quatro jogos já realizados, é vítima de constantes paragens de jogo fruto das faltas assinaladas ao longo dos 90 minutos e apontou o dedo aos erros de arbitragem.

"Nestes jogos que o Vitória de Guimarães fez os jogos estão constantemente parados. Tivemos jogos com erros de arbitragem, nos quais não se permite que o jogo decorra. Houve um critério díspar nos cartões amarelos. Fomos prejudicados. Não tem nada a ver com o jogo de hoje. Não ganhámos porque não marcámos. O futebol tem de evoluir, [os jogos] não podem estar sempre parados e com critérios disciplinares que não são entendíveis", conclui.

O Vitória de Guimarães empatou com o Estoril (0-0) em jogo da segunda jornada da I liga e somou o primeiro ponto da temporada, depois da derrota na ronda inaugural com o Portimonense. Os dois outros jogos a que Miguel Pinto Luz se refere são os da Taça da Liga onde somou outros tantos triunfos diante do Leixões (4-1) e do Casa Pia (1-0).