Presidente do V. Guimarães suspenso 23 dias por ofensas à honra dos árbitros

O Conselho de Disciplina decretou uma suspensão de 23 dias a António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, tendo sido ainda multado em 3.825 euros.É o resultado de um processo disciplinar agora concluído e que pune do líder máximo dos vimaranenses por infração enquadrada como lesão da honra e reputação de árbitros.O processo disciplinar em causa foi aberto no início de setembro passado, poucos dias depois de o Vitória ter perdido o dérbi com o Sp. Braga, por 1-0, e de António Miguel Cardoso ter surgido na sala de imprensa, onde visou o árbitro Nuno Almeida