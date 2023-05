Presidente, treinador e capitães do V. Guimarães visitam adepto que caiu da bancada

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, juntamente com o treinador Moreno e com os capitães Bruno Varela, Jorge Fernandes, Tomás Händel e Tiago Silva, visitou, esta terça-feira, o adepto que caiu da bancada do Estádio D. Afonso Henriques no passado domingo.Nuno André, o adepto em questão, caiu do anel superior da bancada sul do recinto e sofreu fraturas expostas, concretamente nos membros superiores, e uma contusão pulmonar. No entanto, neste momento está já fora de perigo, isto apesar de continuar sob vigilância médica.Após o jogo, vários elementos do clube vitoriano fizeram questão de deixar palavras de apoio ao adepto, numa demonstração de força que se efetivou com esta visita ao hospital.