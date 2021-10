Primeira fase da construção do miniestádio do V. Guimarães quase concluída

O V. Guimarães anunciou, esta quinta-feira, que a primeira fase do miniestádio está quase concluída. Os seis balneários, quatro para servir a formação e dois para as equipas de arbitragem, estão quase prontos, tendo conhecido avanços significativos nas últimas semanas.





No mesmo piso estão também quase concluídas as obras no novo departamento médico e de alto rendimento.A fase seguinte, já em andamento, prevê a construção, no piso de cima, de gabinetes para os serviços administrativos.