Primeiro ensaio do V. Guimarães para a 2023/24 será à porta aberta

O V. Guimarães confirmou, esta segunda-feira, que o primeiro jogo de preparação para a nova época, frente à UD Oliveirense, será disputado à porta aberta.Como informou o clube em nota no seu site, "será também na Academia que será possível apreciar o primeiro esboço da equipa principal, num jogo particular com a UD Oliveirense, da 2.ª Liga, marcado para este sábado (1 de julho), às 10h30, e que será disputado, à porta aberta, no campo número 5".Depois desse embate, no domingo, a equipa às ordens de Moreno parte para o Algarve, onde vai cumprir um estágio de oito dias, entre 2 e 9 de julho, tendo previstos dois embates contra clubes ingleses: o Middlesbrough e o Wolverhampton, a 8 e 9 de julho, respetivamente.