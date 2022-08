Processo disciplinar e duas suspensões: os castigos ao Vitória após Portimão

O jogo quente entre Portimonense e Vitória terminou com vários castigos para as hostes vitorianas. Segundo o mapa de castigos, esta partida valeu aos minhotos um processo disciplinar e duas suspensões: uma para Nuno Leite, vice-presidente para a área do futebol, e outra para Pedro Gonçalves, team manager.O primeiro foi punido com dez dias de suspensão e uma multa de 450 euros, após entrar no terreno de jogo e ser expulso. Pedro Gonçalves, por outro lado, foi suspenso durante oito dias, com multa acessória de 357 euros.Recorde-se que a reta final do encontro terminou com ânimos exaltados e muita confusão.