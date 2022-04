Prodígio canadiano assina contrato profissional com o Vitória

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ATG Sports Management (@atgsportsmm)

Michel Dieu-Merci é reforço do Vitória até 2024. Trata-se de um ponta-de-lança, de 18 anos, com dupla nacionalidade, canadiana e angolana. O jovem já esteve nas instalações dos minhotos e assinou contrato ao lado de António Miguel Cardoso.Com passagens pela BTB Academy e pelos Victoria Highlanders FC, Michel - nome que terá na camisola - é visto no Canadá como uma das grandes promessas do país no que a avançados diz respeito. Em Guimarães terá a oportunidade de evoluir primeiramente na equipa B, havendo natural expectativa de que possa chegar ao patamar principal.