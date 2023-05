PSP detém 48 adeptos do V. Guimarães após confrontos com adeptos do FC Porto

A PSP deteve 48 adeptos do V. Guimarães na sequência de confrontos que se verificaram com um grupo de adeptos do FC Porto.A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada porque apurou que o episódio aconteceu na Praça das Flores, perto do Estádio do Dragão.Segundo foi possível saber, trata-se de um grupo de adeptos que viajou de comboio até Campanhã, à margem dos demais, tendo chegado sem vigilância.Foram intercetados pelo caminho por um grupo de adeptos do FC Porto que, após os confrontos, se colocou em fuga.