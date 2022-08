PSP fala em movimentação "em massa" no sentido de "provocar o caos" em Guimarães

O Comissário Vítor Silva, Adjunto da Divisão da PSP de Guimarães, explicou aos jornalistas a atuação da PSP nos incidentes protagonizados pelos adeptos do Hajduk Split, da Croácia, na noite de terça-feira, no Centro Histórico de Guimarães."O Comando Distrital de Braga da PSP recebeu, através do 112, uma chamada telefónica pelas 22h30 a dar conta de que 100 adeptos croatas estavam a organizar-se perto do Centro Histórico. A partir desse momento recebemos várias chamadas, com a população a dar-nos conta da movimentação dos adeptos. A PSP organizou-se e conseguiu monitorizar esse grupo de adeptos, que fugiram na presença da polícia. Saíram da nossa cidade, em cerca de cinco autocarros, e numa zona que já era confortável para fazer uma abordagem segura, sem colocar em causa terceiros, identificámos 122 cidadãos croatas, 23 portugueses e outros estrangeiros", começou por dizer.Vítor Silva falou de uma movimentação "em massa, no sentido de provocar o caos. Foi muito rápida e muito bem organizada, um tipo de arrastão". "O que nos foi transmitido é que houve alguns danos, mas irrelevantes, nas esplanadas e não há feridos", acrescentou.Questionado sobre a actuação da PSP, concretamente sobre falhas na actuação, o Comissário, Adjunto da Divisão da PSP de Guimarães, defendeu que "não houve falhas na comunicação. Temos agentes croatas connosco. É um grupo de adeptos que tem como cultura fazer este tipo de abordagens. Aconteceu em Guimarães, mas podia ter sido noutro lado. Não foram abordados em Guimarães por uma questão de segurança. Foram abordados, todos identificados e apreendido material ilegal".Confrontado com as críticas do Presidente da Câmara, Vítor Silva assegurou que "a PSP não tinha falta de efetivos". "Havia efetivo, vamos evoluindo consoante a chegada das pessoas". "A PSP não se irá pronunciar sobre o que foi dito pelo senhor Presidente da Câmara. O que vou dizer é que a PSP tem os meios em Guimarães para responder de forma célere. Nestes eventos, temos um reajustar de meios. Por iniciativa própria pedimos reforço de meios ao Comando Metropolitano do Porto e à Unidade Especial de Polícia, que já se encontra na cidade".Vítor Silva foi questionado sobre as consequências para os adeptos identificados e sobre se os mesmos irão assistir ao jogo: "É uma informação que terá de ficar na nossa posse, não podemos dar mais dados. Não posso dizer se os adeptos portugueses são desse clube (ndr.: Benfica), mas têm cultura de grupo organizado"."A PSP está preparada, as pessoas podem vir ao Estádio. Estão garantidas todas as medidas de segurança para que as coisas corram bem", acrescentou.