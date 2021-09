Quaresma após o embate com o Belenenses SAD: «Saímos do jogo mais fortes e unidos»

Apesar de ter jogado grande parte do encontro frente ao Belenenses SAD com menos dois jogadores, o V. Guimarães conseguiu segurar o empate. Sendo certo que o objetivo do conjunto vitoriano passava pela conquista dos três pontos, Ricardo Quaresma assumiu que a equipa tirou aspetos positivos da partida.





"Não é qualquer tempestade que derruba o Vitória SC. Ontem a nossa equipa resistiu a tudo e recusou perder em campo. Não ganhámos o jogo, mas saímos do jogo mais fortes e mais unidos.Obrigado aos adeptos pelo carinho e pelo apoio que nos deram. Juntos vamos gritar muitas vezes VITÓRIA! VITÓRIA! VITÓRIA! VITÓRIA!", podia ler-se na publicação nas redes sociais feita pelo internacional português.O clube minhoto volta a jogar no próximo sábado, frente ao Arouca.