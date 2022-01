Quaresma de volta ao ativo

Ricardo Quaresma está de regresso aos treinos sem limitações do Vitória. O extremo de 38 anos ultrapassou uma lesão muscular e volta a poder entrar nas opções de Pepa já para o dérbi deste domingo, em Vizela.Quaresma não joga desde a deslocação a Barcelos, da 17ª jornada da Liga Bwin. Titular na derrota com os gilistas, a 10 de janeiro, o internacional português já não foi a Portimão na ronda seguinte e esteve também de fora da receção ao Estoril.Quem também está de volta ao convívio do plantel é Tomás Händel. O jovem médio de 21 anos acusou positivo à Covid-19 e esteve ausente do último jogo, sendo que para este domingo a grande baixa é o capitão André André, que também testou positivo e está a cumprir o obrigatório isolamento.Entretanto, os responsáveis do Vitória esperam o regresso de Sacko, depois da eliminação do Mali frente à Guiné Equatorial da CAN, prova que se realiza nos Camarões.