Quaresma deixa conselhos aos jovens: «Respeitem treinadores, colegas e foquem-se no objetivo»

Ricardo Quaresma viveu esta sexta-feira uma experiência diferente, ao ser entrevista por uma criança de nove anos, no âmbito do projeto 'Gaia aprende mais', da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.





O extremo respondeu a tudo e no final até deixou conselhos aos mais novos. "Respeitem os treinadores, os colegas, trabalhem pelo vosso objetivo. Não saiam do desporto, porque o desporto faz bem até à saúde. Quando falo no desporto falo no desporto em geral. Aconselho a que os pais percam um pouco de tempo com os filhos a praticarem o desporto de que mais gostam", disse o extremo, dando depois a receita para se chegar a profissional."É preciso sorte, talento e muito empenho. Às vezes o talento não chega para alcançar o que se pretende. Quando falo em sorte é ter um treinador que abre portas para mostrares ao mundo o talento que tens", apontou.