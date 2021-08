Quaresma deixa promessa em relação a golos e assistências: «Calma que vão aparecer»

A interação bem diposta de Ricardo Quaresma com os seus fãs nas redes sociais já vem sendo um hábito, tendo agora o extremo aproveitado para deixar uma 'promessa' aos adeptos do V. Guimarães.





Numa publicação acompanhada com uma foto no dérbi frente ao Sp. Braga, o internacional português deu ênfase à vontade que tem de abrir o ativo em termos de golos e assistências em 2021/22. "Estou a ficar impaciente, com fome de golos e de assistências. Tenham calma que vão aparecer", podia ler-se na publicação do jogador.Até ao momento, o camisola 7 dos vitorianos foi utilizado em quatro partidas nesta época por Pepa.