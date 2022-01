Quaresma deu a cara perante a insatisfação dos adeptos do Vitória

O V. Guimarães somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, ao perder esta segunda-feira em casa do Gil Vicente por 3-2 , e no final o ambiente era de insatisfação na sempre exigente falange de apoio dos vimaranenses. Ricardo Quaresma, um dos mais experientes do grupo, acabou mesmo por se aproximar do grupo de adeptos e ouviu as suas queixas, isto depois de também Pepa ter puxado a equipa para aquela zona.Com os elementos das forças de segurança atentos, o internacional português até acabou por 'dispensar' a proteção, pese embora um momento de contacto físico até algo mais acalorado.