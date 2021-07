Quaresma e o interesse do Sporting em Edwards: «Tudo depende da cabeça dele»

O interesse do Sporting em Marcus Edwards tem sido noticiado com intensidade nas últimas semanas e, para Ricardo Quaresma, não há dúvidas quanto à qualidade do extremo inglês.





"Ainda não falámos sobre isso- o Marcus é reservado-, mas ele é um craque. Toda a gente que gosta de bom futebol, gosta do Marcus, tem um talento e uma qualidade incríveis. Tudo depende da cabeça dele e das negociações que pode haver entre o Sporting e o Vitória", referiu o internacional português.Apesar de, na temporada passada, ter sido referido que Ricardo Quaresma e Marcus Edwards não seriam compatíveis no mesmo onze, o camisola 10, de 37 anos, tem uma visão diferente: "Acho que, quando há talento, os jogadores têm de jogar. Cada treinador tem a sua maneira de ver futebol e nós, como jogadores, só temos de respeitar. Não quer dizer que aceitemos tudo o que vem da parte dos treinadores, mas temos de respeitar".